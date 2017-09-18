Пожар в детском лагере в Одессе: суд арестовал директора "Виктории" без права внесения залога

В понедельник, 18 сентября, в Одессе суд арестовал без права внесения залога директора детского муниципального комплекса "Виктория" Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области в Facebook.

Отмечается, что Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство Одесской местной прокуратуры №1 и полиции об аресте на 60 суток директора детского оздоровительного комплекса "Виктория" без права на залог.

В настоящее время правоохранительными органами назначено и проводится ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

Фото: Фейсбук прокуратуры Одесской области.