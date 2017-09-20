Командованию 7-й бригады ДНР дали по шапке за небрежный учёт боеприпасов и личного состава

Представители оккупационного командования категорически потребовали от командования 1-го "армейского корпуса" ДНР навести порядок в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го АК, располагающейся в районе Дебальцево.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, проверка бригады выявила, что учёт и распределение личного состава ведётся небрежно, наличие личного состава не соответствует спискам, документы боевого управления ведутся не в полном объёме и эпизодически.

В выводах инспекции указано, что "офицеры" боевиков элементарно не имеют знаний и навыков в ведении подобной документации, учёт и распределение материальных средств и боеприпасов также ведётся с грубыми нарушениями, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в 7-й бригаде российским наемникам не выплачивают "боевые", воевать приходится за свой счет.