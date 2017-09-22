СМИ назвали ТОП-10 самых популярных вузов Украины

Самыми популярными среди поступающих стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Во время вступительной кампании этого года самыми популярными среди поступающих стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пишет ТСН.
По данным МОН, в КНУ поступило 58 тыс. 851 заявление от 27 тыс. 112 поступающих, в КПИ — 50 тыс. 226 заявлений от 20 тыс. 952 поступающих, в ЛНУ — 48 тыс. 937 заявлений от 22 тыс. 790 поступающих.
На четвертом месте в топ-10 расположилась Львовская политехника — туда поступило почти 43,5 тыс. заявлений от более 20,5 тыс. поступающих.
Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 520) и Национальный авиационный университет (34 тыс. 336).
Напомним, шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших высших учебных заведений мира.