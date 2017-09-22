Взрывы на складах боеприпасов под Мариуполем. В ВСУ назвали вероятную причину пожара

По предварительной информации, на сельскохозяйственных полях гражданскими лицами был совершен поджог.
Взрывы на складах боеприпасов возле села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прекратились.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, на 18.20 взрывы прекратились.
Напоминается, что около 16.20 на складах боеприпасов возле села Малоянисоль прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.
По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.
На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку.
Данных о пострадавших на данный момент нет.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.
Сейчас в местной школе полицейскими развернут оперативный штаб. В связи с тем, что склады боеприпасов находятся недалеко от жилого сектора, общими силами была организована эвакуация жителей близлежащих домов. Всего были эвакуированы 30 человек.
Вместе с тем военные не исключают, что взрывы на складах боеприпасов в Донецкой области произошли вследствие поджога.
"По предварительной информации, на сельскохозяйственных полях гражданскими лицами был совершен поджог поля недалеко от воинской части. Из-за сильного ветра огонь перебросился на склад воинской части", — сообщил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев в комментарии Каналу 24.
По информации руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, интенсивность взрывов уменьшилась.
"Обломки от снарядов частично летят в сторону поселка. Люди находятся в подвалах. Необходимости эвакуации местного населения нет. Поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению. На месте развернут штаб - представители ГСЧС, полиция, руководство сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники", — сообщил он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, есть жертва.
Видео: ТСН.