Взрывы на складах боеприпасов под Мариуполем. В ВСУ назвали вероятную причину пожара

Взрывы на складах боеприпасов возле села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прекратились.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, на 18.20 взрывы прекратились.

Напоминается, что около 16.20 на складах боеприпасов возле села Малоянисоль прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.

По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.

На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Сейчас в местной школе полицейскими развернут оперативный штаб. В связи с тем, что склады боеприпасов находятся недалеко от жилого сектора, общими силами была организована эвакуация жителей близлежащих домов. Всего были эвакуированы 30 человек.

Вместе с тем военные не исключают, что взрывы на складах боеприпасов в Донецкой области произошли вследствие поджога.

"По предварительной информации, на сельскохозяйственных полях гражданскими лицами был совершен поджог поля недалеко от воинской части. Из-за сильного ветра огонь перебросился на склад воинской части", — сообщил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев в комментарии Каналу 24.

По информации руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, интенсивность взрывов уменьшилась.

"Обломки от снарядов частично летят в сторону поселка. Люди находятся в подвалах. Необходимости эвакуации местного населения нет. Поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению. На месте развернут штаб - представители ГСЧС, полиция, руководство сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники", — сообщил он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, есть жертва.

Видео: ТСН.