Силы АТО уничтожили еще двоих боевиков — соцсети

Обострение ситуации на фронте, где боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО, а украинским военным пришлось 18 раз открыть ответный огонь, привело к новым потерям у террористов — уничтожены два боевика.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

К сожалению, волонтер не уточнила, где именно были уничтожены террористы.

Напомним, несколькими днями ранее волонтер сообщала о новых потерях боевиков под Горловкой, где силы АТО уничтожили двоих террористов.