Синоптики предупредили: в ближайшие дни в Украину придут заморозки

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в различных регионах Украины заморозки на почве и в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градуса. Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине в течение 25-29 сентября ожидаются ясная погода и похолодание. К концу недели температура воздуха снизится до 12-14 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине град размером с гусиное яйцо побил окна и машины.