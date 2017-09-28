Россия отправила на Донбасс очередную колонну "гуманитарки"

Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной 69-й "гуманитарный конвой" — якобы с помощью для детей.

Как утверждает пресс-служба МЧС России, автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых — детские продуктовые наборы и медикаменты.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Потом колонна разделится для следования в два пункта назначения — Луганскую и Донецкую области Украины.

Напомним, предыдущий "гумконвой" вторгся на территорию Украины в августе.

Ранее сообщалось, что российские власти планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.

Государственная пограничная служба Украины заявляла, что перемещение автомобилей происходило с грубым нарушением норм международного и государственного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

В связи с этим украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить достоверную информацию о его содержимом, характере и номенклатуре.

Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна была быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми.

Украинская сторона считает, что таким образом Кремль доставляет боевикам оружие и другую помощь.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия использует грузовики "гумконвоев" для вывоза тел российских военнослужащих с Донбасса.