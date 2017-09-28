Турчинов рассказал, кто должен понести наказание за взрывы в Калиновке

Ответственность за пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области должен нести, в том числе начальник Генштаба (ГШ ВСУ возглавляет Виктор Муженко — ред).

Об этом сказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает "112 Украина".

"Это колоссальная проблема, которую мы сегодня имеем. В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, это и пожар в Калиновке, мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар с начала войны. Удар по нашей обороне, удар по нашей боеспособности. И для меня принципиально, именно так я поставил вопрос во время заседания военного кабинета, — это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не можем защитить наши стратегические арсеналы. Поэтому встает вопрос о качестве защиты нашей страны", — заявил секретарь СНБО.

Турчинов добавил, что, пока в стране не начнут отвечать за свои некачественные действия высшие должностные лица, она будет нести потери и убытки.

Накануне за отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко.

В самом Генштабе заявили, что об отставке Муженко пока речь не идет.

Ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Между тем, военный прокурор Анатолий Матиос опроверг диверсию на военных складах под Винницей.

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