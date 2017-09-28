Помогали создавать канал "Новороссия ТВ". На Житомирщине пособники ДНР получили по 9 лет тюрьмы

В Житомирской области двое пособников телеканала "Новороссия ТВ" приговорены к 9 годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес сегодня, 28 сентября, Бердичевский районный суд Житомирской области, сообщает УНИАН.

Суд признал киевлянина Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина виновными в содействии террористической организации и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Осужденные были взяты под стражу 25 ноября 2015 года. В июне-июле 2014 года они выехали в подконтрольный ДНР Донецк. Также они доставляли оборудование, предоставляли консультации и практическую помощь представителям телеканала "Новороссия ТВ" для налаживания прямого эфира, трансляций новостей о деятельности так называемой ДНР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлял следственный отдел СБУ в Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе двум "танкистам" ДНР суд дал по 10 лет тюрьмы.