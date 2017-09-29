Шантаж ФСБ. Стали известны детали похищения Павла Гриба в Беларуси

29 сентября 2017, 15:53

Свидание проходило в Гомеле на аллее по соседству с вокзалом.

Павел Гриб

Сотрудники ФСБ предложили российской девушке, которая в соцсетях переписывалась с украинцем Павлом Грибом, выманить его на встречу в обмен на выдачу ей загранпаспорта.

Об этом идет речь в расследовании "Новой газеты".

Отмечается, что 24 августа 19-летний Павел приехал из Киева в Гомель. Около вокзала его встречала 17-летняя Татьяна, с которой они познакомились "ВКонтакте" в январе. Молодые люди собирались провести в Гомеле несколько дней, но мать девушки Наталья настояла, что достаточно часа. При этом она сопровождала дочь и не покидала пару даже во время свидания.

"Свидание проходило на аллее по соседству с вокзалом. Паша сказал, что очень рад даже такому короткому свиданию. Таня ответила, что теперь, после того, как их встреча состоялась, ей наконец выдадут заграничный паспорт, и еще через месяц она приедет к нему насовсем. Он передал девушке сверток со съедобным гостинцем, еще там лежали 7 тысяч рублей. Таня протянула ему свой подарок — это была фигурка из бумаги в виде сердца", — пишет издание.

По данным журналистов, затем подъехало такси, девушка с матерью сели в машину, а Павел остался на остановке у аллеи. Через полчаса неизвестные в штатском заломили ему руки и погрузили в микроавтобус.

Как удалось установить, в июне Татьяна начала оформлять заграничный паспорт для поездки, а через несколько дней в дом к ее семье пришли сотрудники спецслужб. Девушку с матерью забрали в 07:00 утра и повезли на допрос. Допрос проходил без адвоката и в присутствии классного руководителя. После беседы сотрудник потребовал от Татьяны подписать документ о неразглашении тайны следствия. Она дала понять, что секретные службы имели доступ к личной переписке молодых людей в скайпе и "ВКонтакте".

Уточняется, что далее все события развивались под контролем краснодарского главка ФСБ. В ведомстве изучили переписку молодых людей и решили выманить Павла Гриба на встречу с девушкой.

Татьяна говорит, что ей предложили сделку — ей нужно было приехать к Павлу на личную встречу, задать ему несколько вопросов о его планах на будущее, а в качестве ответной услуги ей обещали выдать загранпаспорт, с которым она сможет выехать из России. Татьяна согласилась, но обо всем рассказала Павлу.

"Мы обсуждали, как поступить. Я готова была делать так, как он скажет. В итоге он решил, что должна быть встреча, иначе мы никогда не встретимся. И мы думали, что раз они обещали (выдать загранпаспорт), то так и сделают", — сказала она.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

2 сентября отец 19-летнего украинца обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением в соответствии со статьей 34 (индивидуальные заявления) Европейской конвенции по правам человека. Его адвокатом будет защитник из Киева Евгения Закревская.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к юноше. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел с ним встречу.

11 сентября в ЕСПЧ решили приостановить рассмотрение в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека (Временные меры). В частности, суд решил обратиться с запросом к правительству Российской Федерации, чтобы получить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба, о лечении задержанного украинца и медицинском обслуживании, которое он получает в следственном изоляторе.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

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Россия Украина ФСБ Беларусь Гриб
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