В ВСУ показали туфли, которые теперь будут носить военные, опубликованы фото

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало новые туфли, которые теперь будут носить военные.

Управление ВСУ на своей странице в Facebook разместило фотографию туфель старого образца со словами о том, что "это называлось туфли, которые всем выдавали по выпуску из института или уже в части. И в этом нужно было ходить каждый день со страхом, чтобы они не слетели с ноги при строевом шаге, а об их удобной подошве и массе в войсках до сих пор ходят легенды".

Также ВСУ разместили снимки туфель нового образца.

"Те туфли теперь можно будет увидеть только в музее, на складах, или у офицеров, которые себе их оставили на память. Да, и в старых было не обязательно ходить — многие шили себе на заказ по тому же фасону и ГОСТу. А отныне по этому же ГОСТу мы приняли именно такую версию "полуботинок хромовых", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в ВСУ отмечали, что украинские военные, выполняющие боевые задания в зоне АТО, уже до конца сентября будут обеспечены новой зимней формой, разработанной по стандартам НАТО.