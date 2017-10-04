В Калиновке взрывы начались на складах с боеприпасами к "Ураганам" и "Тюльпанам" — экспертиза

В Калиновке Винницкой области во время пожара на складах боеприпасов было несколько очагов взрывов.

Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, руководитель экспертной комиссии по событиям в Балаклее и Калиновке Александр Рувин, сообщает "РБК-Украина".

"Мы изучаем все причины, мы уже округлились с версиями, у нас их две. Я думаю, что в ближайшее время следствие их обнародует. Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов и он был не один, там было несколько очагов", — заявил Рувин.

Руководитель экспертной комиссии отметил, что мощные взрывы на складах в Калиновке произошли в хранилищах, где были боеприпасы к РСЗО "Ураган" и самоходным минометам "Тюльпан".

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Взрывы в Калиновке, или Война без линии фронта".