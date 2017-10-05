Телеканал 1+1 обеспокоен угрозами в адрес коллектива ТСН со стороны сторонников "русского мира"

Телеканал 1+1 обеспокоен угрозами в адрес коллектива Телевизионной службы новостей, обнародованными в ряде пророссийских изданий.

Поводом для них стало журналистское расследование ТСН, которое началось в 2015 году и выявило целый спрут замаскированных пропагандистов Кремля буквально "под крылом" Министерства информационной политики.

С вынесением приговора суда фигурантам дела на прошлой неделе публичные угрозы в адрес коллектива ТСН участились.

Телеканал "1+1" считает, что они направлены на препятствование журналистской деятельности и расценивает эти заявления как реальные угрозы жизни сотрудников ТСН.

Телеканал "1+1" обращается к Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на угрозы в сторону журналистов и ведущих ТСН, выявить заинтересованных в этом лиц и принять все предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности журналистской деятельности.

Надеемся на скорое и открытое расследование дела и просим сообщить нам о результатах в ближайшее время.

Напомним, в Украине участились нападения и угрозы в адрес журналистов. Согласно данным Национального союза журналистов Украины, в сентябре 2017 было зафиксировано 11 случаев применения физической силы в отношении сотрудников средств массовой информации. При этом наказывать за нападения на журналистов в Украине стали меньше.