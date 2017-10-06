Мощный ураган накрыл Украину. Семь областей без электричества и рухнувшие деревья, опубликованы фото

Украину, ночью 6 октября, накрыл мощный ураган.

Как сообщает пресс-центр Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), без электричества остались 195 населенных пунктов в семи западных областях.

В частности, на Ивано-Франковщине обесточены 48 населенных пунктов, на Львовщине — 44, на Волыни — 42, на Ровенщине — 23, на Закарпатье — 18, на Тернопольщине — 17, на Буковине — 3. Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.

Сегодня ураган переместится в сереную и центральную часть страны. В большинстве регионов ожидаются порывы ветра, а местами он может превратиться в настоящее стихийное бедствие, сообщает ТСН.

На западе и севере синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 метров в секунду.

При таких погодных условиях спасатели советуют не выходить из дома, позакрывать окна и держать наготове документы, свечи, лекарства и еду-воду на несколько дней. Если же непогода застала вас на улице, не стойте под деревьями, рекламными щитами или линиями электросетей и не пытайтесь переждать ураган в машине — это опасно.

На Львовщине ветер повалил деревья и пообрывал кабели электроснабжения, пишет в Facebook Игорь Зинкевич.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, когда в Украине выпадет первый снег