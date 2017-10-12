В центре Одессы появится серия муралов

Художники с мировым именем создают серию муралов в центре Одессы. Стены домов украшают яркие животные и колоритные персонажи. Всего за несколько дней в Одессе появились семь новых муралов — по два на улице Тираспольской и Французском бульваре, а также по одному на спуске Маринеско, улице Косовской и улице Сегедской.

Созданием монументального уличного искусства в Одессе занимаются известные художники из разных уголков мира. Проект стал возможен благодаря поддержке мэра Геннадия Труханова. 12 октября он пообщался с художницей из Великобритании Анастасией Белоус, которая создала мурал на торце жилого дома на улице Сегедской. Работа над этой картиной заняла четыре дня. В ней художница отразила свое видение Одессы — портовый город, где живет много опытных моряков.

"Более 3 лет назад у нас возникла идея об использовании стрит-арта для создания новых достопримечательностей города. Первые попытки — Карантинный спуск, конечная остановка трамвая №5 в Аркадии и другие работы одесских художников. Сегодня мы идем дальше — в Одессу приглашены художники-муралисты с мировым именем для расширения экспозиции. Они с энтузиазмом откликнулись на наше предложение, а самое главное — они с удовольствием рассказывают об Одессе и своих работах на страничках в соцсетях. А значит, Одесса звучит на весь мир!", — рассказал мэр.

Готовить стены к покраске не нужно. Иностранные мастера утверждают — особенность их работы в том, чтобы использовать для создания рисунка "холст" в том виде, в котором он есть. Кроме того, все художники отказались от гонораров. В последствии, через улицы, где расположены муралы, проложат новый туристический маршрут "Одессариум".

По словам куратора проекта Елены Орловой, до наступления холодов планируется создать еще несколько муралов. Для этого в Одессу приедут художники из Лондона и Барселоны. Зимой организаторы будут подбирать новые стены, создавать портфолио муралов и вести переговоры с художниками.