Полицейские не пустили полевую кухню для митингующих под Радой

Работники полиции не пропускают эвакуатор с полевой кухней к зданию Верховной Рады, где активисты нескольких партий и политических движений проводят митинг с требованиями создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

Инцидент случился на перекрестке улицы Грушевского и Виноградного переулка, сообщает УНИАН.

Работники патрульной службы перегородили въезд в переулок Виноградный и пропускают только проживающих здесь людей. Вместе с тем рядом стоит эвакуатор, на котором организаторы акции планируют завезти полевую кухню на площадь Конституции именно через переулок Виноградный.

Как сообщил один из активистов партии "Движения новых сил", полевую кухню организаторы не могут завезти с самого утра.

"С шести часов утра создаются препятствия тому, чтобы этот автомобиль не доехал до локации, не объясняя ни причины, ни основания таких препятствий", — заявил он.

В то же время один из полицейских заявил, что не имеет разрешения от руководства пропускать полевую кухню именно через Виноградный переулок.

Ранее сообщалось, что в Киеве Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал, где расположены Верховная Рада и Администрация президента. СМИ засекли в центре столицы "профессиональных пикетчиков".