Социолог сказала, сколько украинцев готовы выйти на митинги

Директор фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина заявила, что в Украине протестные настроения не самые высокие, но они есть — около 20% населения готово выйти на митинги.

Об этом она рассказала "Гордону", комментируя акцию, проходящую под Верховной Радой.

По словам эксперта, для того, чтобы собрался действительно большой митинг, он должен затрагивать актуальную для людей проблему, также нужно какое-то событие, которое в один момент возмутит население.

"Например, поводом для первого Майдана стала откровенная фальсификация результатов выборов. Люди тогда поняли, что если промолчат, то больше честных выборов у них не будет", — отметила Бекешкина.

"Второй Майдан — это избиение студентов. Когда нас начинают бить, это не может не вызывать возмущения. Сейчас люди тоже недовольны сложившейся ситуацией в стране. Протестные настроения в Украине не самые высокие, но они есть – около 20% населения готово выйти на митинги", — добавила социолог.

При этом "никакого события, которое могло бы одновременно возмутить большое количество людей, не произошло". "Поэтому сегодня митингующих не много", — подчеркнула директор фонда.

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец говорил, что главная цель организаторов митинга в центре Киева 17 октября — досрочные выборы.