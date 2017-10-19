В Израиле заработалии новые правила по депортации украинцев

С 17 октября в Израиле заработало новое правило, которое позволяет рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, претендующих на статус беженца, и быстро депортировать тех, кто не сооответствует необходимым критериям.

По данным МВД, сегодня в Израиле находится нелегалов из Грузии и Украины в два раза больше, чем из африканских стран (Судана, Эритреи и пр.). В ведомстве утверждают, что после отмены визового режима в Израиль въехало около 80.000 граждан этих стран, которые затем либо обратились с ходатайством о предоставлении статуса, либо просто "растворились", работая нелегально, пишет израильская газета "Вести".

Также отмечается, количество украинцев, стремящихся получить статус беженца в Израиле, достигло критической отметки. Только с начала нынешнего года было подано 7 тыс. ходатайств, на которых стремятся заработать украинские фирмы, сулящие быструю легализацию в Израиле, и израильские адвокаты, которые занимаются сопровождением таких дел.

Согласно существующим правилам, иностранец ждет решения специальной комиссии, которая рассматривает его заявление и дает разрешение или отказ. Иногда этот процесс занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако даже тогда депортировать нелегала можно лишь если ему угрожает опасность в родной стране.

Ситуацию в Украине исследовали эксперты и пришли к выводу, что она больше не представляет опасности. Поэтому Израиль решил изменить свою политику в отношении ее граждан. Теперь ничто не мешает обработать заявки по ускоренной процедуре и вынести вердикт о депортации в течение семи дней. Даже граждане, которые сумеют документально подтвердить проживание в зоне АТО, будут рассматриваться по обычной процедуре без каких-либо гарантий, ведь сейчас на востоке Украины не ведутся активные боевые действия.

Газета пишет, что Киев уже готов принять своих граждан, нелегально находящихся в Израиле. Посол Геннадий Надоленко в интервью радиостанции "КАН-РЭКА" рассказал, что украинская сторона была партнером в выработке такой политики. Поскольку вокруг проблемы безосновательной выдачи гражданства сложилась целая индустрия нелегальной миграции".

Напомним, введение безвизового режима со странами Европейского Союза дало возможность украинцам устраиваться на работу в Польше без оформления вида на жительство или рабочей визы.