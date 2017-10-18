Военный эксперт рассказал, как в "армии" ДНР саботируют подготовку к зиме

Командование обоих "армейских корпусов" оккупантов на Донбассе в категоричной форме приказало командованию частей и подразделений форсировать подготовку к осенне-зимнему периоду.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, приоритет отдается частям первой линии, где должна форсироваться подготовка боевой техники и вооружения, а также оборудование отапливаемых укрытий на линии разграничения, в том числе — полевого типа.

Ранее внезапные проверки российских "советников" в двух бригадах 1-го "армейского корпуса" ДНР выявили полный саботаж плановых мероприятий подобного рода, хотя последние были отмечены в рапортах командиров, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о разложение в "армии" ЛДНР, гдекомиссия из России начала проверки и ищет "стрелочников".