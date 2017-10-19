Подробности боя под Горловкой: оккупанты потеряли 5 человек убитыми и ранеными

В ночь на четверг, 19 октября, в районе оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Горловки Донецкой области террористы потеряли убитыми двоих и ранеными троих человек.

Об этом временно забаненный боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев сообщает на продублированной странице в Facebook.

В эксклюзивном комментари "Главреду" боец рассказал, что это произошло на северной окраине Горловки, в районе поселка Жованка, частично контролируемого силами АТО и боевиками.

Напомним, вчера, 18 октября, более половины от общего количества обстрелов боевиками позиций сил АТО приходилось на Донецкое направление. Террористы из 82-мм минометов, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки (Каменка) и Светлодарской дуги (Луганское). Также под гранатометным огнем оккупантов оказались позиции сил АТО в районе Горловки (Майорск и Троицкое). А около 18.00 в результате обстрела украинских опорных пунктов с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранение один боец. Кроме того, почти в полночь оккупанты выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому, силовики ответным огнем подавили активность оккупантов.