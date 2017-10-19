На Ровенщине задержали 9-летнего водителя Jeep с пистолетом и наркотиками, опубликованы фото

В Ровно патрульная полиция сообщила о задержании автомобиля, в котором водителем был 9-летний мальчик. Отец сидел рядом и подтвердил, что позволил управлять своим "джипом" несовершеннолетнему сыну.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ровно, на стационарном посту Опарипсы Ровенской области патрульные полицейские заметили автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был ребенок.

Полицейские остановили авто и обнаружили, что им управлял 9-летний мальчик. Рядом, на пассажирском сиденье сидел его отец.

Когда 33-летний владелец авто начал искать документы, полицейские заметили ... пистолет. Никаких документов на оружие у гражданина не было.

Дальше еще интересней. Мальчик попросился в туалет, а а по дороге, вероятно, выбросил в кусты полиэтиленовый пакет с таблетками неизвестного происхождения, внешне похожи на наркотическое вещество.

Следственно-оперативная группа изъяла оружие и таблетки в количестве 25 шт, а владелец Jeep Grand Cherokee пока ограничился штрафом по ч. 2 ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов).

За незаконное ношение оружия и наркотики предусмотрено уже уголовное наказание.

Напомним, на Ровенщине на взятке поймали лейтенанта внутренней службы.