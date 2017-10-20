Морпехи боевиков выходят из-под контроля своих главарей — разведка

Главари боевиков на Донбассе чем дальше, тем больше снижают контроль за личным составом, что приводит к росту опасности для местных мирных жителей.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, сообщается на mediarnbo.org.

"Воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командования, боевики из минометного подразделения так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске самовольно осуществили провокационный обстрел позиций сил АТО с территории жилого района населенного пункта Пикуза", — говорится в сообщении.

Напомним, в штабе АТО ранее сообщали, что под Марьинкой опорники силовиков попали под вражеский обстрел, погиб боец АТО.