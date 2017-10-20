Геращенко об опиатах, найденных в организме Зайцевой: могла курить марихуану

Студентка Алена Зайцева, подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове, могла курить марихуану или употреблять что-то другое.

Об этом нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал в эфире телеканала NewsOne, комментируя обнаружение в ее организме опиатов.

В то же время политик подчеркнул, что такой фактор будет усложнять защиту девушки.

"На данный момент был проведет анализ крови и мочи, обнаружили опиаты. Это будет существенным фактором, который будет влиять на решения суда. Будет повторная экспертиза", — заявил он.

Геращенко объяснил, что, согласно Уголовному кодексу, если человек совершил преступление, умышленное или неумышленное, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, это всегда утяжеляющий фактор для вынесения приговора.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Виты Дубовик, именно анализ мочи подозреваемой показал, что она употребляла опиаты, пишет 112.ua.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления.