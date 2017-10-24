Телевизор и отдельный санузел. Опубликованы фото камеры в СИЗО Харькова, в которой сидит Зайцева

Задержанная по делу о смертельном ДТП в Харькове 20-летняя Елена Зайцева помещена в камеру харьковского СИЗО №27, где есть телевизор и отдельный санузел.

Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Ольга Кузнецова в Facebook.

Отмечается, что Зайцеву поместили в камеру для женщин, которые ранее не осуждались.

"В настоящее время в камере содержится 10 женщин", — сообщила Кузнецова.

Зайцева находится в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 с 20 октября.

Ее камера оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью. В камере отделен санузел, а также есть телевизор.

Напомним, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.