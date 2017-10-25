На Прикарпатье задержали банду, которая жестоко издевались над подростками

На Ивано-Франковщине в городе Коломыя полиция задержала группу мужчин, которые издевались над двумя 14-летними подростками.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, группа из семи мужчин избила одного подростка в квартире, а другого в багажнике вывезли за город в лесопосадку возле с. Пядики. Там ребенка заставили читать стихи, а потом раздели и отпустили.

"Сейчас мы уже установили всех лиц, причастных к указанным преступлениям. Ими являются жители Коломыи и района, некоторые из них неоднократно привлекались как к уголовной, так и административной ответственности, но есть и такие, которые впервые нарушили закон.

Для правоохранителей непонятно почему преступники себя так высокомерно вели и именно таким образом с особым превосходством издевались над потерпевшим. Я бы назвал их поведение достаточно жестоким. Унижая достоинство ребенка, они заставляли его читать стихи, а потом раздели и без одежды, даже нижнего белья, парень самостоятельно пешком шел домой. О том, что произошло он рассказал матери, а она обратилась за помощью в полицию", — рассказал начальник Коломыйского отдела полиции Остап Билейчук.

По данному факту сотрудники полиции начали уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье задержали группу из 12 похитителей, которые захватили и удерживали в плену человека.

фото: grodno-best.info