Воровство в "армии" ЛДНР. Комиссия из России нашла "стрелочников"

В 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР завершила свою роботу комплексная комиссия 8 армии ВС РФ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Работа комиссии проводилась в связи с нецелевым использованием или разворовыванием материальных средств, вооружения и боеприпасов, а также низким уровнем воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава.

"По итогам ее работы рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности ряда командиров бригад и офицеров штабов обоих "армейских корпусов" оккупационных войск", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР боевики "трясут" бизнесменов, пугают проверками.