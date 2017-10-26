Боевики ЛНР приговорил футбольного фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы за шпионаж

Для Влада Луганск — это Украина, пишет Бочкала.
Об этом сообщил журналист Роман Бочкала со слов родных заключенного в Facebook.
"Он – настоящий герой. Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск — это Украина. А не забыла ли о нем родная страна? Близкие обеспокоены, что переговоры об освобождении Овчаренко совсем затихли", – написал Бочкала.
Ранее сообщалось, в ноябре 2016 года в ЛНР сотрудники "министерства госбезопасности" заявили о задержании в Луганске футбольных фанатов, которых считают подпольщиками из "полка специального назначения "Азов".