Боевики ЛНР приговорил футбольного фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы за шпионаж

В террористической "Луганской народной республике" так называемый суд приговорил 21-летнего фаната футбольного клуба "Заря" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала со слов родных заключенного в Facebook.

"Он – настоящий герой. Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск — это Украина. А не забыла ли о нем родная страна? Близкие обеспокоены, что переговоры об освобождении Овчаренко совсем затихли", – написал Бочкала.

Ранее сообщалось, в ноябре 2016 года в ЛНР сотрудники "министерства госбезопасности" заявили о задержании в Луганске футбольных фанатов, которых считают подпольщиками из "полка специального назначения "Азов".