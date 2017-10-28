Переход на зимнее время. Врачи посоветовали, как пережить перевод часов

В воскресенье, 29 октября, Украина переходит на зимнее время, в 4 утра стрелки часов будут переведены на час назад, для того, чтобы безболезненно пережить изменение, в частности, можно постепенно смещать время отхода ко сну, есть лимоны.

Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на слова невропатолога Татьяны Майковой и гастроэнтеролога, терапевта высшей категории Наталии Гордиенко.

По данным экспертов, на протяжении первых двух недель (столько времени организму в среднем нужно для адаптации) после перехода на новое время из-за переноса всех процессов жизнедеятельности многие будут испытывать сонливость и разбитость.

Поэтому, по возможности, необходимо переносить обед, ужин, отход ко сну не резко на час назад, а смещать назад по 15 минут каждые три дня.

"Чтобы поддержать ЖКТ (желудочно-кишечный тракт — Ред.), включите в завтрак яйца, бекон или сливочное масло: они стимулируют выделение желчи. А чтобы избежать головной боли утром из-за так называемого углеводного похмелья и не отбирать силы организма, на ужин не должно быть каш, макарон и хлеба", — говорится в статье.

Также желательно больше бывать на улице, поскольку функции головного мозга и вегетативной нервной системы (регулирует работу всего организма) зависят от количества солнечного света — "не только увиденного через окно, но и принятого телом в виде ультрафиолета". Еще врачи советуют просыпаться по прежнему времени.

Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине введен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года (№509). В 2013-м Министерства экономического развития и торговли предлагало отказаться от перевода стрелок часов.