Засады на границе. ФСБ готовит новые задержания украинских пограничников — СМИ

ФСБ России готовит новые засады на украинско-российской границе для взятия в плен украинских пограничников.

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает УНИАН.

"По нашей информации, российская сторона планирует продолжать похищать наших пограничников. После ситуации в Сумской области, такой же вариант они хотят сделать в Луганской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с сегодняшнего дня россияне устраивают засады на стыке Ростовской и Воронежской области, а также недалеко от города Миллерово.

"Задача — взять в плен наших пограничников, которые будут патрулировать на этих участках границу. Исполнителем назначен спецназ ФСБ", — добавил он.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании пограничным управлением ФСБ РФ двоих нарушителей, назвавшихся пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту исчезновения пограничников.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила похищенных под Брянском украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы. "Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" дела предъявлено обвинение", — заявили в ФСБ.

Позже двоих украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово".