"Человек из Винницы". "Квартал 95" потроллил Порошенко иронической песней

Звезда студии "Квартал 95" Валерий Жидков перепел известную песню группы "Аквариум" "Человек из Кемерова".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"В стране были проблемы, мы зашли чересчур далеко. Первое место в списке последних нам казалось не так глубоко. Что же нам делать, куда бежать? Дайте совет, мудрецы. И кто-то шепнул: выбирайте немедля человека из Винницы. Он говорит по-английски, он очень умен и богат. Он взял бразды в свои руки, и все сразу пошло на лад", — спел Жидков.

Автор отметил, что в последнее время много людей из Винницы переехали жить в столицу Украины: "Плечом к плечу встали братья, затем кумовья и отцы. И с каждым днем все больше в столице человеков из Винницы".

Видео: Студия Квартал 95 Online.