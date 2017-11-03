Опубликованы эффектные фото и видео испытаний зенитных ракет возле Крыма

В рамках указанного мероприятия проведены также тренировки боевой авиации с перехватом и уничтожением воздушной цели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В рамках указанного мероприятия проведены также тренировки боевой авиации с перехватом и уничтожением воздушной цели.
По словам командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова, практические мероприятия в первый день выполнены полностью.
Напомним, ранее сообщалось об успешных испытаниях украинского ПТРК.
Видео: Управління преси Міноборони України.
Фото: mil.gov.ua.