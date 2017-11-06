В полиции назвали главные версии расстрела бизнесмена в Харькове

Харьковская милиция рассматривает три версии расстрела предпринимателя Эдуарда Аксельрода на улице Клочковской в ночь на 5 ноября.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, пишет "УНИАН".

"Во-первых, убийство, совершенное из круга знакомых потерпевшего из корыстных побуждений, мести или каких-либо неприязненных отношений. Вторую версию следствие расследует как умышленное убийство, совершенное из-за долговых обязательств. Возможно, его личные или те, которые были перед ним. И третья версия, которую рассматривает следствие, это совершенное убийство с целью перераспределения сфер влияния криминальной среды города Харькова", — сказал Чиж.

По его словам, по каждому из направлений следствия создана следственно-оперативная группа.

Чиж отметил, что следствие также не исключает озвученную генпрокурором Юрием Луценко версию о причастности Аксельрода к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Следствие также не исключает данную версию. Параллельно есть уголовное производство. По другому уголовному производству уже даны конкретные указания, и следственно-оперативная группа, которая работает над этим уголовным производством, параллельно занимается данной версией событий", — сказал Чиж.

Он сообщил, что на сегодняшний день состав преступления переквалифицировано с ч. 1 на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по заказу). Чиж также сообщил, что убийство было совершено из автоматического оружия, которое на месте происшествия не нашли.

По его словам, киллер был один, но не исключается наличие второго человека, который помогал совершить убийство и впоследствии бежать преступнику.

По сведениям Чижа, Аксельрод был гражданином Украины, не судим на территории нашего государства.

Был ли он судим в других странах, проверяет следствие.

По предварительной информации, убитый планировал заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому налаживал бизнес-связи в Харькове. Чиж также отметил, что в машине Аксельрода были обнаружены вещества, запрещенные в обороте. Сейчас они направлены на экспертизу.

Как известно, в ночь на 5 ноября в центре Харькова неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю "Audi", водитель иномарки погиб на месте. Факт события внесен в Едрей по ч. 1 ст. 115 УК "Убийство".

Впоследствии нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что погибший - Эдуард Аксельрод 1972 г.р., бизнесмен, однако чем занимался в последнее время — неизвестно.