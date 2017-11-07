В России украинца Гриба судили по скайпу: оставили под стражей

Сегодня, 7 ноября, Краснодарский краевой суд России отказал в апелляционной жалобе незаконно удерживаемому в РФ 19-летнему украинцу Павлу Грибу, которого подозревают в "подстрекательстве к терроризму".

Об этом из зала суда сообщила журналистка Ирина Ромалийская в своем Facebook.

"Суд оставил Павла под стражей. Под домашний арест не отпустили", — написала журналистка.

Она отметила, что в зал суда Грыба также не доставили. Мать незаконно заключенного украинца впервые за два месяца увидела сына лишь на экране телевизора в суде, ведь Грыб находился на скайп-связи с судом.

В ходе заседания Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону заявило о готовности оплатить съемную квартиру Грибу, если суд отправит его на домашний арест.

Ранее суд Краснодара продлил Грыбу срок ареста до 4 января 2018 года.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.

фото: izvestia.kiev.ua