Журналисты узнали о рекордных штрафах за автомобили на "евробляхах", опубликовано видео

Владельцам нерастаможенных автомобилей с еврономерами грозят рекордные штрафы.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", пишет ТСН.

Сами таможенники уже признавались, что в попытках поймать нарушителей — идут на всевозможные ухищрения.

"Штрафы за нерастаможенные авто достигают от четырехсот тысяч до полутора миллиона гривень. Три миллиона — пока что абсолютный рекорд. Однако ни один из штрафов в бюджет до сих пор не поступил — из-за апелляций", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в страну легковых авто с иностранной регистрацией будет стоить от 1 до 1,4 тыс. евро.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, "это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория — 1,2 — 1,4 тыс. евро".

Напомним, в Одессе владелице авто на иностранной регистрации выписали рекордный штраф в три миллиона гривень.

фото: narodna-pravda.ua; видео: 1plus1.ua/ru/groshi