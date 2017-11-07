Астрономы уверяют, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

Группа ученых выяснила, что на спутнике Сатурна Энцеладе существуют все необходимые для зарождения жизни условия.

Согласно выводам исследователей, на спутнике Сатурна имеется гидротермальная активность, которая возникает из-за приливного трения между водой и ядром луны. Это, в свою очередь, обеспечивает энергией гипотетические живые организмы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, пишет Lenta.ru.

На Энцеладе существует огромный соленый океан, скрытый ледяной корой толщиной в 1—25 километров. В него не проникают солнечные лучи, обеспечивающие на Земле фотосинтез и образование большей части биомассы. Однако энергию в виде минеральных веществ могут поставлять гидротермальные источники, находящиеся на морском дне. Для существования последних необходимо наличие горячего ядра.

Ученые полагали, что источником тепла в недрах Энцелада может быть радиоактивный распад. Однако этот механизм мог работать лишь на протяжении нескольких миллионов лет, что было бы недостаточным для появления жизни.

Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, что приливные силы, возникающие из-за движения спутника по эллиптической орбите вокруг Сатурна, могут нагревать воду внутри ядра луны. Это происходит из-за трения, возникающего при циркуляции жидкости в пористых породах. Температура воды повышается и при достижении 90 градусов Цельсия она выталкивается в океан у полюсов Энцелада, а затем выбрасывается в космос виде ледяных гейзеров.

Такой механизм мог бы работать в течение миллиардов лет, что может быть достаточным для образования живых организмов.

"Необходимо рассмотреть более подробно, как структура и состав каменного ядра Энцелада может играть ключевую роль в создании необходимой энергии", — отметил астробиолог Гаэль Шобле из Университета Нанта во Франции, пишет Science Alert.

"Теплый глобальный океан, который существует несколько миллиардов лет будет отличным местом для жизни. Ведь надо было всего около 640 миллионов лет эволюции жизни на Земле от микроба до млекопитающих", — пояснила планетарный ученый Моника Грейди из Открытого университета в Великобритании.

Ранее сообщалось, что ученые считают, что им удалось найти доказательства того, что возникновение жизни возможно, как минимум, на двух объектах Солнечной системы — спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе.

фото: NASA