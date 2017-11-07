Украли 6,5 тысяч. В киевском кафе обворовал экс-чиновника из АПУ, опубликовано видео

В центре Киева, в одном из кафе неизвестные обокрали посетителей, которыми оказались экс-глава Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк и бывший министр экономики Сергей Терехин.

Видео с камеры наблюдения опубликовал сам Балюк на своей странице в Facebook.

"Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали в кафешке Paul на Ярославом Валу лица кавказской наружности. Не все в палатках на площади Конституции", — написал Балюк. Что именно украли у Балюка и Терехина, не известно.

В свою очередь, сам Терехин сообщили ТСН, что ограбили Балюка.

"Мы сидели с другом, пили кофе. И вы видите, как это "классно" получилось. У друга стояла чемоданчик. И эти люди, похожие на выходцев с Кавказа, пока они ходили вокруг, мы пили кофе. Когда мы рассчитывались, друг посмотрел на свой чемоданчик, а его уже не было. Девушки, которые у нас сидели, сказали, что эти подозрительные люди оставили какой-то чемоданчик. Оказалось, что это чемоданчик друга. Похитили деньги — 6,5 тысяч гривен. Слава Богу, не похитили карточки и прочее. Мы попросили у менеджера заведения записи видеокамер, полицию не вызывали", — рассказал экс-чиновник.

Терехин сам передал видео с камер наблюдения для выкладки в Сеть, чтобы предостеречь граждан и показать, какими ограбления могут быть техничными и непринужденными.

"Почему я это выложил — по одной причине. Сейчас много воров и они очень опытные. Поэтому я и выложил видео в Сеть, чтобы люди были осторожными", — отметил Терехин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине экс-министра избили и ограбили в собственном доме.

Видео: Фейсбук А.Балюка.