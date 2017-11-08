Убийство Окуевой. В полиции утверждают, что на найденном автомате нет отпечатков и следов ДНК

8 ноября 2017, 15:00

Оружие обнаружили на открытой местности, отметил Жукович.

Автомат, иллюстрация

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что вблизи места убийства добровольца сил АТО Амины Окуевой был найден автомат, но на нем не обнаружены отпечатки пальцев или следы ДНК.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАНу.

В то же время спикер уточнил, что оружие направлено на баллистическую экспертизу.

"Сейчас в (Киевской — Ред.) области продолжаются оперативно-профилактические отработки по уменьшению количества уголовных преступлений. Мы отрабатываем всю территорию области, и каждый день у нас есть определенное количество оружия, которое мы изымаем", — отметил собеседник.

По его словам, автомат, который был найден недалеко от места преступления, не является исключением из этого правила. "Просто следователи в этом случае считают, что он может быть причастен к расстрелу автомобиля (в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев Ред.), поэтому к нему такое пристальное внимание...", — добавил Жукович.

"Он был найден на открытой местности, то есть не в помещении и не в доме… Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено — ни отпечатков, ни остатков ДНК", — утверждает пресс-секретарь. 

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

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