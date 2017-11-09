Порошенко требует от Рады сделать украинский язык доминирующим в сфере услуг

Сегодня, 9 ноября, в День украинской письменности президент Петр Порошенко призвал депутатов на законодательном уровне утвердить украинский язык доминирующим в сфере услуг.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в стране уже удалось изменить статус украинского языка, но на этом останавливаться не будут.

"Шаг за шагом укрепляется государственный статус украинского языка. Украинская песня зазвучала в радиоэфире. Вскоре украинский язык займет полноправное место в телеэфире. Более 90% детей уже учатся на украинском языке, — написал президент.

"Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского языка в сфере услуг. При этом мы уважаем права граждан, которые говорят на других языках и ими же говорят о любви к Украине. Потому что она у нас — одна-единственная", — написал президент.

Ранее сообщалось, что в одном из харьковских супермаркетов кассир не просто отказалась обслужить воина АТО украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".

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