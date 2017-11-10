Остался без Porsche. В Польше прихожане заставили священника продать свое роскошное авто

В Польше священник, которого община раскритиковала за вождение Porsche продает свой роскошный автомобиль, а выручку передаст бедным, сообщает АР.

Веслав Мацяшек, который является священником в селе Кассини Велька на юге Польши, вызвал возмущение у прихожан из-за того, что водил автомобиль Porsche стоимостью 400 000 злотых (110 тыс. долларов). После того, как священник выразил сожаление по поводу низкой посещаемости верующих в церкви, прихожане составили собственный список претензий и опубликовали его на сайте прихода.

Среди претензий был роскошный автомобиль отца. "Католический священник должен заботиться о добром имени церкви и доброе имя священников", - цитирует администратора приходского сайта Томаша Новака один из польских телеканалов.

В связи со скандалом Мацяшек опубликовал письменное заявление, в котором объявил, что продаст свой автомобиль. Он также отметил, "если кто-то чувствует себя оскорбленным, он очень жалеет". Священник также прочитал извинения во время мессы.