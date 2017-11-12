22-летний украинец женился на бабушке, чтобы закосить от армии

В Виннице 22-летний юноша вступил в брак с сестрой своей бабушки 1935-го года рождения. Об этом сообщает "33-й канал".

Молодой человек принес в военкомат справку, что его новоиспеченная жена является инвалидом и нуждается в уходе.

"Такого я за свои 30 лет работы с призывниками не встречал! Ибо для "кошения" от армии разные бывают "схемы" – от многодетности до "членовредительста"", - рассказал служащий военкомата.

Напомним, что на Виннитчине 14 тысяч призывников "косят" от армии.