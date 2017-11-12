Люди невиновны. Ученые нашли причину таяния льдов в Антарктиде

Ученые заявили о том, что подо льдами Антарктиды может находиться мантийный плюм – участок более горячей, чем обычно, породы, что может быть возможной причиной таяния льдов в Антарктиде, сообщает The Independent.

Гипотезу о том, что под Землей Мэри Бэрд может находиться мантийный плюм высказали еще 30 лет назад ученые из Университета Колорадо. Это объясняло некоторые особенности региона, в частности, вулканическую активность. Вместе с тем, исследователи сомневались в этом предположении, поскольку в регионе все еще находилась довольно толстая ледяная кора.

Теперь же исследователи провели моделирование мантийного плюма под Землей Мэри Бэрд и сравнили эту информацию с данными, которые были получены с помощью спутников NASA. Оказалось, что в этом регионе действительно находится мантийный плюм, который сформировался в промежутке между 50 и 110 миллионами лет назад.

Ранее ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами.