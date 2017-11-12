Успешный старт. Состоялся пуск ракеты Vega с украинским двигателем, опубликовано видео

Во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты-носителя разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлен Государственным предприятием "ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова", — отметил глава государства.

По информации Государственного космического агентства Украины, запуск состоялся 8 ноября 2017 около 3:40.

Напомним, 7 марта состоялся успешный пуск ракеты Vega с украинским двигателем. По словам Порошенко, тогда это был девятый пуск в рамках программы Vega и первый в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ракета с украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника.