"Зоряну и Шкиряку" по 47 лет. Советник Авакова подшутил над своим днем рождения

Во вторник, 14 ноября, советнику министра внутренних дел Арсена Авакова, члену коллегии МВД Зоряну Шкиряку исполнилось 47 лет.

На своей странице в Facebook он подшутил над собственным днем рождения, написал, что "Зорян и Шкиряк" всегда рядом с нами.

В то же время советник подчеркнул, что ему с "малым" по 47, "а на двоих аж 94".

"Впрочем, мы постоянно находимся в тонусе и чувствуем себя на 25! Настроение у нас всегда бодрое, а дух — несокрушимый!", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября в Киеве под зданием Высшего специализированного суда, где проходило заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, на Зоряна Шкиряка напали.