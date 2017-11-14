В России безумное количество "отморозков" — журналист

Российская Федерация — гигантская страна, она очень разная, там безумное количество "отморозков" и много образованнейших людей, знающих десятки языков.

Об этом корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время журналист подчеркнул, что в стране далеко не все поддерживают войну с Украиной.

"Принято считать, что 86%, которые за Путина, они же и за войну с Украиной. А 14%, кто против него, соответственно, против войны. Ничего подобного! Все очень перемешано", — добавил собеседник.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров говорил, что если из РФ сейчас вынуть коррупционную составляющую, то в государстве "остановится и умрет все", поскольку она является единственным двигателем хозяйственных, административных, политических, идеологических, религиозных и прочих вопросов.

Видео: 112 Украина