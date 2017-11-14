Лесники похвастались застреленной в Карпатах рысью из Красной книги, опубликованы фото

В Карпатах егеря Раховского лесного хозяйства застрелили краснокнижную рысь, а также выложили фото в соцсетях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Галина Плачинда.

"Сын лесничего Государственного предприятия "Раховское лесное государственное хозяйство" по фамилии Кабаль начал охоту на краснокнижных рысь", — говорится в ее сообщении.

Согласно данным Красной книги, в украинских Карпатах осталось всего лишь 350 особей этого животного.

Стало известно, что убийцами краснокнижной рыси оказались лесничий ГП "Раховское ЛДГ", глава районнного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай. Кроме того, народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook сообщила, что немедленно обратится в ГПУ, МВД и к синистру экологии с требованием расследовать это дело и наказать виновного с максимально допустимой законом строгостью.

Напомним, ранее в Одесской области поймали браконьеров с уловом на 14 миллионов.

Фото: Фейсбук "Небайдужа Рахівщина".