Лесники похвастались застреленной в Карпатах рысью из Красной книги, опубликованы фото

Убийцами краснокнижной рыси оказались лесничий ГП "Раховское ЛДГ", глава районнного общества охотников и рыболовов "Говерла".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Галина Плачинда.
"Сын лесничего Государственного предприятия "Раховское лесное государственное хозяйство" по фамилии Кабаль начал охоту на краснокнижных рысь", — говорится в ее сообщении.
Согласно данным Красной книги, в украинских Карпатах осталось всего лишь 350 особей этого животного.
Стало известно, что убийцами краснокнижной рыси оказались лесничий ГП "Раховское ЛДГ", глава районнного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай. Кроме того, народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook сообщила, что немедленно обратится в ГПУ, МВД и к синистру экологии с требованием расследовать это дело и наказать виновного с максимально допустимой законом строгостью.
Напомним, ранее в Одесской области поймали браконьеров с уловом на 14 миллионов.