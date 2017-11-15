В Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека: наши мужчины уже нервничают

15 ноября 2017, 20:44

Искусственный интеллект способен принимать облик мужчины или женщины.

В Японии создали робота, который занимается сексом лучше мужчины.

Искусственный интеллект способен принимать облик мужчины или женщины. Искусственные руки сделаны из тканевой оболочки, которая во многом повторяет структуру кожи человека, пишут Акценты.

Сообщается, что робот умеет целоваться и обниматься, что является важной составляющей в сексе, и даже полностью удовлетворить человека в сексуальном плане. В процессе интимной близости искусственный интеллект будет подстраиваться под желания партнера. Забавно, но робот даже умеет потеть.

Ожидается, что массовый выпуск таких любовников начнется в 2020 году.

Между тем, не успел этот слух распространиться по миру, как в рунете наши парни уже начали взволнованно и подробно пересказывать друг другу особенности нового агрегата, пишет Коммерсантъ.

"Руки у робота созданы из тканевой оболочки, которая практически идентична человеческой, из пор выделяется пот, а размер полового органа меняется в зависимости от человеческой реакции — видимо, и с роботами фраза "Ого, какой он огромный!" творит чудеса", — сообщает издание.

В Японии недавно организовали первый бой гигантских роботов, а японский робототехник Хироси Исигуро вообще заявил на недавнем московском международном форуме: "В будущем роботы станут частью жизни. Использование роботов уже переходит в практическую плоскость. Но мы можем создать человеко-роботическое общество". В общем, страшно.

"Некоторые наши мужчины, впрочем, скрывают беспокойство за шуточками — спрашивают сколько киловатт в час будет потреблять электронный соперник, хихикают: "С прошивкой лишь бы не напортачили", "А если батарейки сядут в самый интересный момент?", "А потом она ему заявит: "Милый, я беременна. У нас будет пылесос!", "Или он ей: "Извини, дело не в тебе, а во мне. Ухожу к мясорубке"".

Но есть и те, кто почти впал в депрессию. "Это же конец света! — убивается в Facebook какой-то гражданин. — А если такой киборг научится выносить мусор, забивать гвозди и выпускать сперму донорскую в самый подходящий для зачатия день, то все, человечество перестанет нуждаться в большом количестве мужчин. Оставят самых лучших, племенных, а мы будем доживать свой век бобылями".

Гражданина даже сами наши сердобольные женщины пытались успокоить — вряд ли, мол, в принципе можно возбудиться, если осознаешь, что с тобой в постели бездушное существо, состоящее из силикона и микропроцессоров. Но он расстраивался еще больше: "Нельзя возбудиться на бездушное существо из силикона? Ха! Еще как можно, поверьте! Я только с такими и сплю".

"Мой брат пытался успокоить своих друзей: "Да какой бы он там супермачо ни был — все равно нашим теткам не понравится. Он же не будет реагировать на вынос мозга. Так что девушки с этим андроидом быстро заскучают. Ни поругаться, ни после секса полежать в обнимку, поговорить! Да кому нужна эта железяка! И тещам опять же никакого интереса, некого донимать".

Брату моему, правда, тут же возразили, что люди даже сейчас прекрасно общаются со всякими Сири и Алисами, некоторые наговориться не могут, поэтому и с роботом задушевные разговоры вести можно будет запросто. А если робот начнет еще и зарабатывать, то какая женщина от такого откажется? Деньги в дом приносит, носки не разбрасывает, на диване не тухнет, на претензии не отгавкивается. Это ж мечта всех женщин! "И еще массаж делает без устали", — скорбно согласился брат. Потом подумал и объявил: "Парни! Так он же дорогой будет, робот этот! Только для богатых дамочек. Для тех, кому мы и так не очень-то нужны". И парни успокоились... ", — говорится в сообщении.

Напомним, японские учены разработали новое вещество, вызывающее естественную смерть пораженных ВИЧ клеток. 

 

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Япония робот любовник
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