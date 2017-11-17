Щупал и предлагал секс. На Ровенщине 70-летнего профессора университета обвинили в домогательствах

17 ноября 2017, 10:59

На видео снят разговор профессора с одной из девушек.

Годовского поймали на сексуальных домогательствах

В Ровенской области заведующего кафедрой хореографии местного гуманитарного университета, 70-летнего профессора Владимира Годовского поймали на сексуальных домогательствах к студенткам.

Об этом рассказали 13 студенток и выпускниц кафедры, говорится в сюжете "Слідства.Інфо".

Годовский, являющийся заведующим кафедрой хореографии РГГУ с 1999 года, за услуги интимного характера обещал студенткам платить за общежитие, устроить на работу, решить проблемы с обучением.

Одна из выпускниц РГГУ рассказала, что Годовский обещал поселить ее в общежитие, а во время личной беседы касался ее, целовал в грудь и облизал ухо.

При этом 70-летний преподаватель предлагал студентке в обмен на регулярные встречи "крышевать" ее и устроить на государственную форму обучения.

По показаниям другой выпускницы кафедры хореографии, бывали случаи, когда преподаватель откровенно предлагал секс.

Кроме студенток, Годовский предлагал половые отношения и бывший преподавательнице РГГУ Алле Геккель, которая проработала в заведении 13 лет.

Геккель отказывалась подписывать сведения с заранее выставленными оценками студентам, которых не видела на занятиях, поэтому как-то заведующий кафедрой сказал коллеге, что она "не вписывается в систему кафедры", а следовательно должен стать его любовницей или уволиться.

Бывшая преподавательница РГГУ рассказала, что жаловалась на Годовского ректору университета Руслану Постоловскому, однако тот отрицает слова коллеги.

По показаниям девушек, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Годовского, в правоохранительные органы они не обращались из-за стыда, страха потерять работу или быть отчисленными из университета.

На видео снят также разговор профессора с одной из девушек.

"Когда вы будете моей студенткой, мне не нужен будет ни ректор, ни проректор, ни декан, никто. Потому что у меня будет моральное и аморальное право вас опекать... Я же за тебя оплачивать общежитие буду, если будешь меня крепко целовать. Я буду крышевать тебя, мне нравится такой склад женщин, девушек. Ты классная, только немножко зажата. Я буду тебя раскрепощать", — говорит во время съемки скрытой камерой Годовский.

Эксперт по защите прав женщин Татьяна Мельник назвала упомянутые случаи поведения профессора сексуальными домогательствами.

Сам Владимир Годовский все случаи домогательств отрицал, рассказывая, что ему уже 70 лет, и он сексуально не способен на такое.

"Это специфика работы. Если к врачу приходят, и он смотрит — это сексуальные домогательства?", — добавлял заведующий кафедрой хореографии.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о домогательствах украинского режиссера.

Видео: Громадське Телебачення.

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