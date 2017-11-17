"В ДРГ врага один 200 и один 300". Волонтер рассказал о системе точного огня в зоне АТО

Известный волонтер из Днепра Юрий Мысягин рассказал, как работает система точного огня по противнику, поставляемая волонтерами на фронт.

Он в Facebook привел два примера слаженной работы бойцов АТО, которая привела к уничтожению террористов и их вооружения.

Мысягин пояснил, что наблюдатель засекает ДРГ, передает данные командиру пехотного батальона, который по полученным координатам видит на мониторе, где именно засекли группу и отдаёт приказ командиру минометной батареи. Командир минометного расчёта использует планшет и по полученным от командира батальона координатам видит по программе, куда именно ему надо отработать, описывает принцип работы системы волонтер и приводит один из примеров на Светлодарской дуге.

"Из 5 человек вражеской ДРГ один 200 и один 300. Остальные быстро отошли в овраг пытаясь вынести с собой пострадавших. Времени заняло всего 2 минуты", — отмечает он.

Мысягин добавил, что во втором случае аэроразведка засекла, как противник развернул в определенном районе две пушки Д-30, а соответствующие координаты были переданы командиру артиллерийского дивизиона. Офицер, находясь в штабе и видя на мониторе где именно обнаружена ствольная артиллерия противника — даёт команду на открытие огня.

Волонтер отметил, что две пушки за Дебальцево летом противник потерял: "Времени на всё про всё заняло несколько минут".

Напомним, ранее волонтер рассказал об ответке "третьей силы" на Светлодарской дуге.