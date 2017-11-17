Эксперты назвали самые опасные для туристов страны, Украина — "середнячок"

В мире самыми опасными для посещения странами являются Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали, а Украина относится к государствам со "средним уровнем риска".

Об этом сообщили специалисты медицинской сервисной компании International SOS, составив интерактивную карту мира, на которой страны обозначены разными цветами согласно степени риска для туристов, пишет Daily Mail.

Исследователи считают, что самые безопасны для путешественников Финляндия, Норвегия и Исландия (отмечены зеленым). Украину они отнесли к странам со "средним уровнем риска" (желтый цвет), а Бразилию, Россию и Китай назвали странами с "быстро меняющимся уровнем рисков" (коричневый).

Ранее благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела опрос и выяснила, что в мире самым опасным для женщин мегаполисом является столица Египта Каир, второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи, а также главный город Демократической Республики Конго — Киншаса.

Карта: dailymail.co.uk