Террористы зомбируют детей: Скоро вы пополните ряды "армии ДНР"

В мероприятии приняли участие подростки допризывного возраста.
В оккупированной Ясиноватой Донецкой области террористы "ДНР" собрали школьников на "день призывника" и рассказали о "радужных" перспективах вступления в банды боевиков.
Как сообщают "Новости Донбасса".
Видео с мероприятия, которое позиционировалось как "военно-патриотическое", было опубликовано на сайте "вооруженных сил ДНР".
Представители незаконных вооруженных формирований показали детям свое вооружение и провели показательные выступления.
"Сегодня вы учитесь, трудитесь и отдыхаете, но пройдет совсем немного времени и вы вступите в ряды вооруженных сил ДНР", — сказал школьникам один из выступающих со сцены.
Также в мероприятии приняли участие подростки допризывного возраста. Они продемонстрировали строевую и медицинскую подготовку.
Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" рассмешили новым фейком.